Marca consacre un reportage au futur Grand Stade Hassan II de Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Le quotidien sportif espagnol Marca a consacré un reportage au futur Grand Stade Hassan II de Casablanca, qu’il décrit comme un « joyau d’ingénierie » appelé à devenir le « temple » du Mondial 2030.

Selon la publication spécialisée, ce stade, conçu pour accueillir 115.000 spectateurs, se distingue par son ambition et son envergure, représentant une avancée technologique sans précédent pour le continent africain.

Dans son article, Marca souligne que le projet a obtenu la meilleure évaluation parmi les stades proposés par les pays coorganisateurs de la Coupe du monde 2030 (Maroc, Espagne et Portugal), avec une note de 4,3 sur 5 attribuée par l’inspection de la FIFA.

Le journal met en avant la conception architecturale du stade, qui s’inspire des tentes traditionnelles marocaines et s’étend sur un site de 140 hectares, notant que l’anneau délimitant l’enceinte, d’une ampleur exceptionnelle, nécessiterait plusieurs minutes pour en faire le tour en véhicule.

L’infrastructure sera reliée directement à Casablanca et à Rabat par un réseau autoroutier et intégrera les dernières innovations technologiques, notamment un système de communication interne avancé et une pelouse hybride de nouvelle génération, adaptée aux conditions climatiques locales, relève-t-il.

Au-delà du Mondial 2030, le média espagnol indique que le Grand Stade Hassan II abritera le siège de la sélection nationale et servira de terrain attitré aux clubs casablancais du Wydad et du Raja, renforçant ainsi la dynamique sportive de la métropole.

Le quotidien espagnol rappelle enfin que ce projet s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’excellence infrastructurelle engagée par le Royaume, déjà mise en lumière à travers l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

S.L.