Le journal « Marca » fait l’éloge de Brahim Diaz

Auteur de 12 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, l’attaquant marocain du Real Madrid, Brahim Diaz, réalise la meilleure saison de sa carrière, devenant une pièce maitresse dans le jeu des Merengue, écrit, lundi, le quotidien sportif espagnol »Marca’’.

‘’Brahim Diaz, devenu cette saison le meilleur renfort possible d’Ancelotti, possède une qualité innée qui lui permet de se débarrasser de ses adversaires avec une facilité déconcertante. Le fait d’être l’un des rares joueurs ambidextres encore en activité dans le monde du football l’a également aidé à tromper les défenseurs dans ses prises de décision’’, indique le journal spécialisé, assurant que l’attaquant marocain de 24 ans ‘’serait titulaire dans n’importe quelle autre équipe du monde’’.

‘’Marca’’ met an avant ‘’sa grande capacité technique, sa vision du jeu et ses progrès physiques évidents’’, notant que le Marocain ‘’joue un rôle décisif dans le schéma du Real Madrid’’ et ‘’est la pièce la plus utile pour les matches de La Liga’’.

‘’Il est clair que Brahim Diaz mérite plus de temps de jeu, comme dirait Ancelotti. Avec 12 buts et 7 passes décisives jusqu’à présent, il est le 4ème joueur le plus décisif de l’équipe, après Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo’’, soutient la publication.





‘’Et les défis ne manquent pas pour Brahim Diaz : Les trois derniers matchs de la Liga, la finale de la Ligue des champions et l’équipe nationale marocaine’’, conclut le quotidien.

