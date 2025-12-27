Maroc-Mali : les choix de Walid Regragui critiqués

Les analystes et consultants sportifs ont été unanimes à pointer la responsabilité du sélectionneur national dans le match nul entre le Maroc et le Mali, en raison des changements opérés au cours de la rencontre.

Les spécialistes de beIN Sports ont estimé que les remplacements effectués après le but malien étaient « surprenants » et « peu logiques ».

Selon eux, Walid Regragui a sorti certains joueurs parmi les plus en vue, à l’instar de Brahim Diaz et Azzedine Ounahi, pour faire entrer d’autres éléments qui n’ont apporté aucune valeur ajoutée. Les consultants ont toutefois souligné que Regragui reste un grand entraîneur, mais ont estimé que ses choix tactiques et sa lecture du match n’ont pas été réussis cette fois-ci.

Sur la Toile, les internautes ont également estimé que les changements effectués par le coach ont affaibli l’équipe et empêché les Lions de remporter les trois points de la victoire.

A noter que le prochain rendez-vous du Maroc aura lieu lundi face à la Zambie, au stade Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations.

N.M.