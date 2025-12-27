Sénégal-RD Congo: où et quand voir le match ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection sénégalaise affronte, samedi sur la pelouse du Grand Stade de Tanger, son homologue de la République démocratique du Congo, dans une rencontre à forts enjeux entre les deux leaders du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025).

Les Lions de la Téranga ambitionnent de confirmer leur domination continentale et leur supériorité dans les confrontations directes, tandis que les Léopards de Kinshasa entendent prendre leur revanche après leur dernière défaite face au Sénégal, concédée à domicile en septembre dernier lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Les Sénégalais avaient alors réussi une spectaculaire remontée, renversant un retard de deux buts pour s’imposer 3-2.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’international congolais Samuel Moutoussamy a mis en avant le “goût particulier” de cette rencontre, alors que son sélectionneur, Sébastien Desabre, l’a qualifiée de “grande rencontre africaine”.

Du côté sénégalais, le sélectionneur Pape Thiaw a évoqué un match face à “une équipe solide qui produit un très beau jeu”, un avis partagé par le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, qui a décrit la RD Congo comme “une formation forte et bien organisée”.

Cette affiche promet intensité et spectacle au vu des prestations récentes des deux équipes. Une victoire permettrait une qualification directe pour le tour suivant et éviterait les calculs lors de la dernière journée, faisant de ce duel l’une des rencontres majeures de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN.

Lors de cette rencontre, chaque équipe visera les trois points, afin de s’emparer seule de la tête du groupe D. Les deux sélections occupent actuellement la première place à égalité, avec toutefois un avantage à la différence de buts pour le Sénégal (+3), contre (+1) pour la RD Congo.

Le Sénégal aborde ce match, dirigé par un corps arbitral algérien conduit par Lahlou Benbraham, avec une série remarquable : les Lions de la Téranga n’ont plus concédé la moindre défaite en phase de groupes de la CAN depuis 2019, année où ils s’étaient inclinés face à l’Algérie, alors tenante du titre, sur le score de 1-0.

Sur les six dernières confrontations toutes compétitions confondues, le Sénégal s’est imposé à cinq reprises, pour un match nul. Les Lions de la Téranga ont inscrit 15 buts, contre 6 pour les Léopards de Kinshasa.

En Coupe d’Afrique des Nations, les deux équipes ne se sont affrontées qu’à deux reprises, avec une victoire de chaque côté. La “golden generation” de la RD Congo (alors Zaïre) s’était imposée en phase de groupes de l’édition 1968 sur le score de 2-0, avant que le Sénégal n’égalise le bilan en s’imposant 2-1 en quart de finale lors de la CAN 2002.

Les statistiques historiques penchent globalement en faveur du Sénégal, victorieux à six reprises sur dix confrontations officielles recensées, pour deux matches nuls et deux succès de la RD Congo, le dernier remontant à 1969.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 16 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena Max 1, beIN Sports Mena Max 2, beIN Sports 1 Fr, Arryadia TNT et Sport TV 7.

S.L.