CAN 2025: l’Angola et le Zimbabwe ne se départagent pas

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection angolaise et son homologue zimbabwéenne se sont neutralisées (1-1) en match comptant pour la 2e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé vendredi au Grand Stade de Marrakech.

Gelson Dala a ouvert le score pour les Palancas Negras à la 23e minute, profitant d’une passe de To Carneiro, avant que les Warriors n’égalisent dans le temps additionnel de la première période (45+6e) grâce à Knowledge Musona, conclu sur un contre rapide après une longue passe en profondeur.

Alignée en 4-3-3, la sélection angolaise a d’emblée affiché ses intentions en exerçant un pressing haut durant les premières minutes de jeu, face au Zimbabwe, bien organisé en 3-5-2 et solide dans son repli défensif.

Au retour des vestiaires, les Warriors sont apparus plus confiants, augmentant le tempo au milieu de terrain et s’appuyant sur des contre-attaques imprévisibles menées par le duo Musona-Antonio, tandis que l’Angola procédait à des changements offensifs afin de reprendre l’avantage.

Malgré une possession largement favorable aux Palancas Negras et un total de 5 tirs cadrés contre 2 pour le Zimbabwe, les Zimbabwéens sont restés dangereux et ont mis à plusieurs reprises le gardien angolais, Hugo Marques, sous pression.

La fin de match, marquée par une intensité élevée et une grande prudence des deux camps, n’a pas permis de départager les deux équipes, conscientes qu’une défaite aurait compromis leurs chances de qualification dans ce groupe B très serré.

Avec ce partage des points, l’Angola et le Zimbabwe occupent désormais, ex-aequo, la 3e place du groupe B avec un point chacun, laissant intactes les chances de qualification avant la dernière journée.

L’autre rencontre de la 2e journée verra s’affronter ce soir l’Afrique du Sud et l’Égypte, avec déjà un enjeu important pour la hiérarchie du groupe.

S.L.