CAN 2025: la Tunisie veut confirmer, le Nigeria cherche le coup parfait

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur des Aigles de Carthage, Samy Trabelsi, a indiqué que le moral du groupe est au beau fixe avant le match qui opposera, samedi au grand complexe de Fès, son équipe à la sélection nigériane.

« Chaque équipe a ses faiblesses, nous en avons relevé plusieurs chez les Super Eagles, et nous allons tenter de les exploiter » pour neutraliser l’attaque nigériane, a souligné Trabelsi, en conférence d’avant-match, comptant pour la deuxième journée (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), saluant la performance de ses joueurs contre l’Ouganda (3-1).

Il a dit que la pression est positive mais différente par rapport à la première rencontre. « Nous affrontons une équipe considérée parmi les meilleures d’Afrique », a-t-il lancé, espérant que son équipe maintiendra le même niveau de concentration et un bon état d’esprit sur les plans offensif et défensif.

« Nous n’avons pas peur et nous sommes confiants » quant à la capacité des joueurs à faire mieux, a indiqué le sélectionneur tunisien.

De son côté, l’entraîneur de la sélection nigériane, Éric Chelle, a affirmé que le match qui opposera son équipe aux Aigles de Carthage, «ne sera pas facile ».

«Jouer contre la Tunisie qui fait partie de ces équipes qui ont une identité, ne sera pas facile », a souligné Chelle, en conférence d’avant-match.

« Il faut être prêt face à cette équipe qui a su rentrer dans la compétition lors de son premier match» contre l’Ouganda, a-t-il dit, ajoutant que les Aigles de Carthage et les Super Eagles sont deux grandes équipes avec une grande expérience et de grands joueurs.

«Nous avons mis plus d’intensité dans les entrainements en perspective de ce match», a-t-il fait savoir, ajoutant que «nous sommes concentrés pour faire un grand match demain face à une équipe connue pour son jeu collectif ».

« Rien ne me dérange, j’ai confiance en mes joueurs, j’ai une très bonne attaque, un très bon milieu et une solide défense», a-t-il lancé, réagissant à une question sur de prétendues faiblesses défensives des Super Eagles.

S.L.