Maroc-Mali: la compo probable des Lions de l’Atlas (CAN 2025)

Le Maroc croise le fer ce vendredi avec le Mali au stade Moulay Abdellah de Rabat, en marge de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, jeudi à Rabat, que le match sera « équilibré » face à une équipe « pétrie de talents ».

« Le Mali dispose de l’une des meilleures équipes en Afrique, qui ont à cœur de gagner. Le match sera très équilibré. Ce sera une vraie confrontation. On visera les trois points pour nous qualifier aux huitièmes dès vendredi », a ajouté le coach national, lors de la conférence de presse qui a précédé le match.

Par ailleurs, voici la compo probable des Lions de l’Atlas :

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd,

Jawad El Yamiq

Anass Salah-Eddine

Azzedine Ounahi,

Sofyan Amrabat,

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Soufiane Rahimi

Ismael Saibari.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena 1, beIN Sports Mena 2, beIN Sports Mena 3, Sports TV 1, Arena 3 Premium, Azam Sports 2 et Max Sport 4.

N.M.