Egypte-Afrique du Sud: les sélectionneurs s’expriment avant le match

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, Hossam Hassan, a affirmé, jeudi à Agadir, que son équipe aborde avec sérieux et respect son prochain match face à l’Afrique du Sud, comptant pour la 2e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

« Chaque match a son importance. L’Afrique du Sud est une équipe forte que nous respectons beaucoup », a souligné Hassan en conférence de presse d’avant-match, assurant que les Pharaons se préparent « sans le moindre relâchement ».

Le tacticien a expliqué que son staff analyse chaque adversaire en détail avant d’établir le plan de jeu. « Nous travaillons étape par étape. Nous étudions l’adversaire, son style de jeu, ses points forts et ses faiblesses, afin de mettre en place la stratégie adaptée à chaque match », a-t-il précisé.

Décrivant le profil de l’équipe sud-africaine, Hassan a évoqué une formation rapide, qui privilégie le jeu court et les transitions, tout en affirmant disposer d’un groupe de 28 joueurs, avec suffisamment d’options pour contrer ce style de jeu.

Le sélectionneur a également remercié les supporters marocains et égyptiens pour leur soutien lors de la précédente rencontre face au Zimbabwe, estimant que cet appui constitue une source de motivation supplémentaire, tout en rappelant la responsabilité qui en découle.

De son côté, le sélectionneur de l’équipe nationale d’Afrique du Sud, Hugo Broos, a souligné, jeudi, que son équipe prépare cette rencontre en se concentrant sur le collectif adverse plutôt que sur ses individualités.

« Nous ne préparons pas un match contre un joueur, mais contre l’Égypte », a-t-il affirmé en conférence de presse d’avant-match, insistant sur le fait que son plan de jeu repose avant tout sur une approche collective face aux Pharaons.

Le technicien belge a mis en avant le bon départ réalisé par son équipe lors de la première journée. « Nous avons très bien commencé le tournoi. Il était essentiel de prendre trois points lors du premier match afin d’aborder cette rencontre contre l’Égypte sans pression », a fait savoir Broos.

Il a toutefois rappelé la qualité et le palmarès de l’adversaire égyptien, septuple vainqueur de la compétition continentale.

Refusant de focaliser son plan sur les qualités individuelles de l’adversaire, qui dispose de joueurs de classe mondiale comme Mohamed Salah, le sélectionneur sud-africain a insisté sur l’approche collective. « Ce serait une erreur de se concentrer sur un seul joueur. C’est le collectif qui compte », a-t-il martelé.

La rencontre entre l’Égypte et l’Afrique du Sud est prévue vendredi au Grand stade d’Agadir, dans le cadre de la 2e journée du groupe B de la CAN Maroc-2025.

À l’issue de la première journée du groupe B, l’Afrique du Sud et l’Égypte dominent le classement avec trois unités chacune, devançant le Zimbabwe et l’Angola, toujours en quête de leurs premiers points.

S.L.