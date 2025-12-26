Maroc-Mali: où et quand voir le match ? (CAN 2025)

La sélection marocaine de football affrontera son homologue malienne, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (21h00), lors de la 2è journée (groupe A) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour principal objectif de l’emporter et se hisser en huitièmes de finale.

Auréolés par leur victoire d’entrée face aux Comores (2-0), les Lions de l’Atlas viseront un deuxième succès de suite afin d’éviter tous calculs, tandis que les Aigles du Mali, acculés au partage des points par la Zambie (1-1), seront dos au mur et n’auront d’autre alternative que la victoire pour rester en course pour la qualification. Ce match s’annonce comme un véritable bras de fer, opposant la maîtrise technique marocaine à l’impact athlétique malien. La bataille du milieu de terrain et l’efficacité devant le but pourraient s’avérer décisives dans une rencontre où chaque détail comptera.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, est décidément conscient de l’importance de ce face-à-face au sommet du groupe A devant un adversaire qui ne se contentera pas, sans aucun doute, de se recroqueviller en défense mais ira défendre sa stature et orgueil. Dans ce sens, Regragui a estimé lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre face aux Comores, que « le match face au Mali, qui dispose de joueurs de très haut niveau, sera très difficile », estimant que cette rencontre constitue « un vrai test pour nous comme pour eux ».

Dans l’autre camp, l’équipe du Mali tentera, coûte que coûte, de remporter les trois points en jeu, afin de conserver ses chances de qualification au prochain tour. Les Maliens, qui comptent dans leurs rangs des joueurs de très haute qualité évoluant dans les meilleurs championnats européens, miseront sur leur force physique et les contre-attaques afin de plier les débats en leur faveur.

À ce propos, le sélectionneur du Mali, le Belge Tom Saintfiet, a affirmé que « le match contre le Maroc, une équipe très forte et qui a de nombreux atouts, sera très difficile », soulignant que l’essentiel est de bien se préparer à cette rencontre pour réaliser un résultat positif et garder toutes ses chances pour une qualification en huitièmes de finale. S’agissant de l’historique des confrontations entre les deux sélections, les Lions de l’Atlas sont largement devant que ce soit lors des matches officiels qu’amicaux. Ainsi, l’équipe du Maroc s’est imposée face au Mali à 10 reprises lors de leurs 23 précédentes confrontations, contre 7 victoires pour les Maliens, tandis que 6 rencontres se sont soldées par un nul. La sélection marocaine avait marqué 33 buts, tandis que les Maliens en avaient inscrit 21 réalisations, ce qui reflète un avantage qui penche en faveur des Lions de l’Atlas.

Il va sans dire que la demi-finale de la CAN 2004, largement remportée par les nationaux face aux Maliens par 4 buts à 0, restera dans les annales des matches entre les deux sélections. A cela s’ajoute les matches de qualification au Mondial 2018, quand le Maroc s’était imposé à Rabat (6-0) avant de faire match nul (0-0) à Bamako. Assurément, la rencontre Maroc-Mali constituera un test majeur pour les hommes de Walid Regragui qui espèrent atteindre les huitièmes, mais surtout terminer en tête de leur groupe afin d’être assurés de disputer les matches à élimination directe à Rabat.

Le match Maroc-Mali sera diffusé sur beIN Sports Mena 1, beIN Sports Mena 2, beIN Sports Mena 3, Sports TV 1, Arena 3 Premium, Azam Sports 2 et Max Sport 4.

S.L.