CAN 2025: ce qu’il faut savoir avant le match Egypte-Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Égypte et l’Afrique du Sud s’affrontent vendredi au Grand Stade d’Agadir lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations 2025, avec l’objectif de confirmer leur victoire inaugurale et de se rapprocher de la qualification.

Les deux équipes ont lancé leur tournoi par un succès 2-1, l’Égypte face au Zimbabwe et l’Afrique du Sud contre l’Angola. Ce match constituera leur quatrième confrontation en phase finale de la CAN, après celles de 1996, 1998 et 2019, avec un léger avantage historique pour les Pharaons, vainqueurs à deux reprises.

Leur première opposition remonte à 1996, lorsque l’Égypte s’était imposée 1-0 face au pays hôte sud-africain en phase de groupes, avant que l’Afrique du Sud ne décroche le titre. Deux ans plus tard, les deux sélections se retrouvaient en finale à Ouagadougou, remportée 2-0 par l’Égypte. En 2019, l’Afrique du Sud avait pris sa revanche en éliminant l’Égypte, pays hôte, en huitièmes de finale.

Si l’Égypte affiche un bilan favorable face à l’Afrique du Sud en phase finale de la CAN, elle n’a plus battu son adversaire depuis 2006 et reste sur une série de six matches sans victoire face à Bafana Bafana toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier duel en CAN, les Pharaons avaient dominé la possession sans parvenir à concrétiser.

L’Égypte, invaincue lors de ses sept dernières deuxièmes rencontres de groupe en CAN, reste solide à ce stade de la compétition, avec une seule défaite lors de ses 23 derniers matches de groupe. L’Afrique du Sud, de son côté, a remporté son match d’ouverture pour la première fois depuis 2004 et demeure invaincue lors de ses sept dernières rencontres en jeu ouvert.

Dans un groupe B resserré, cette affiche pourrait déjà donner une indication claire sur la hiérarchie et peser lourd dans la course à la qualification.

S.L.