Sélectionneur du Mali: « Le Maroc est la meilleure sélection en Afrique »

Le sélectionneur de l’équipe du Mali, Tom Saintfiet, a indiqué, jeudi à Rabat, que son équipe aura la victoire en ligne de mire face au Maroc car elle « n’aura pas droit à l’erreur » afin de rester en course pour la qualification en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

« L’équipe du Maroc est une favorite logique pour la victoire finale lors de cette CAN. Elle est la meilleure en Afrique et l’une des meilleures au monde », a assuré Saintfiet en conférence de presse d’avant-match.

« Nous étions déçus après notre premier match, soldé par un nul face à la Zambie (1-1) », a déploré Saintfiet, se disant « frustré après résultat ».

« Le Maroc a remporté le Mondial U20, la Coupe Arabe des Nations, le Championnat d’Afrique des joueurs locaux. C’est un pays de football. En ce qui nous concerne, nous sommes motivés de faire un bon match demain », a-t-il lancé.

Selon lui, « le public malien a été toujours derrière les Aigles. Notre responsabilité est d’être de bons ambassadeurs du foot malien « , considérant que les conditions d’accueil de son équipe au Maroc sont « excellentes ».

De son côté, le capitaine de l’équipe du Mali, Yves Bissouma, sociétaire de Tottenham, a estimé que la rencontre face au Maroc est « très importante ».

« Face au pays organisateur, il faut aborder ce match avec sérieux et rigueur. On espère gagner. L’équipe du Maroc dispose de très bons joueurs et déroule du bon football », a-t-il ajouté. « On se bat toujours pour gagner. On est des compétiteurs. On va prendre les choses pas à pas. Nous sommes concentrés sur le match face au Maroc », a-t-il conclu.

S.L.