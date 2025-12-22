Sport
CAN 2025: les moments forts de la cérémonie d’ouverture (VIDEO)

Rédaction N22 décembre 2025 - 10:05

La cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est déroulée au stade Moulay Abdellah de Rabat, a été marquée par des spectacles haut en couleur, notamment des représentations qui rendent hommage à l’unité, à l’identité et à la résilience inébranlable du football africain.

Il s’agit d’un voyage immersif et chorégraphié où la lumière est le fil conducteur qui relie les cultures, les générations et les rêves, ainsi que d’une célébration du « Maroc, Terre de Football » et de l’Afrique en tant que continent qui embrasse sa diversité avec force et fierté.

