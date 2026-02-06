Conseil de gouvernement à Rabat: quatre nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohammed Bouchhra a été nommé directeur de la modernisation et de la digitalisation, Benaissa Bennasser, directeur de l’action sociale et de la réhabilitation pour la réinsertion et Abderahim Rahouti, directeur de l’Institut national de formation des cadres de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Concernant le ministère de l’Équipement et de l’Eau, Meriem Boucetta a été nommée directrice des études, du développement et de la recherche routière à la Direction générale des routes.

S.L.