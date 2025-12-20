A partir de 2028, la CAN se tiendra tous les quatre ans !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a assuré samedi à Rabat, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028.

« La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 afin de permettre aux sélections de mieux se préparer à cette compétition continentale », a déclaré Motsepe en conférence de presse, à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, tenue à Rabat. Le président de l’instance dirigeante du football africain a également annoncé le lancement d’une ligue africaine des nations réservée aux sélections africaines, une compétition qui aura pour objectif de hisser le niveau de la compétition dans le continent et à générer davantage de revenus financiers.

Selon lui, ces réformes s’insèrent dans une vision globale visant le développement du football africain, tout en tenant compte de l’intérêt des équipes nationales africaines, des joueurs, clubs et du football africain. Le président de la CAF a également annoncé l’augmentation de la prize money réservée au vainqueur de la CAN qui passera à 10 millions USD.

La 35è édition de la CAN démarrera dimanche avec le match qui opposera le Maroc aux Comores, au stade Moulay Abdellah à Rabat.

