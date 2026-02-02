Sanctions de la CAF: Hakimi et Saibari vont-ils manquer les premiers matchs du Mondial 2026 ?

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a décidé de suspendre Achraf Hakimi pour deux matches officiels de la CAF, dont un avec sursis pour une durée d’un an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. Ismaël Saibari a, de son côté, écopé de trois matches de suspension pour le même motif, assortis d’une amende de 100.000 dollars.

Ces sanctions font suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, disputée entre le Maroc et le Sénégal.

L’annonce de ces décisions a suscité de vives inquiétudes parmi les supporters marocains. Certains craignent, en effet, que la sélection nationale soit privée des deux joueurs lors des premiers matches de la Coupe du monde, prévue dans quelques mois.

Selon des informations exclusives de Le Site info, ces suspensions ne concernent pas les rencontres du Mondial 2026. Elles seront appliquées lors des éliminatoires de la CAN 2027, dont le coup d’envoi est prévu en septembre 2026. Quatre matches seront disputés entre le 21 septembre et le 6 octobre, tandis que les dernières rencontres auront lieu entre le 9 et le 17 novembre.

Par ailleurs, le Maroc s’apprête à faire appel de la décision de la CAF, ce qui pourrait alléger les sanctions infligées à Achraf Hakimi et Ismael Saibari.

Rappelons que le Jury disciplinaire de la CAF a décidé, en plus, de suspendre le sélectionneur du Sénégal Pape Bouna Thiaw pour cinq matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football et de lui infliger une amende de 100 000 USD.

Pour leur part, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr, joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, ont écopé d’une suspension de deux matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre.

Le Jury a également infligé à la Fédération sénégalaise de football une amende de 300 000 USD pour comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l’image du football, une amende supplémentaire de 300 000 USD pour comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité, ainsi qu’une amende de 15 000 USD pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements.

Il a été également décidé d’infliger à la FRMF une amende de 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade, une amende de 100 000 USD pour le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF, ainsi qu’une amende de 15 000 USD pour l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match.

Par ailleurs, le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale-2025.

Abdelilah Mouhib (avec N.M)