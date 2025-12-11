Ce qu’il faut savoir sur « Itri », le ballon officiel de la CAN 2025

Le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc-2025), « Itri », dévoilé récemment par la Confédération africaine de football (CAF), est une célébration du savoir-faire et du patrimoine ancestral marocains qui va illuminer le football africain tout au long de cette compétition continental prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Baptisé « Itri » qui signifie « étoile » en Amazighe, l’une des composantes de l’identité plurielle marocaine, le ballon mêle tradition et modernité et incarne l’élégance à travers chaque détail de son design.

Largement inspiré de l’art ancestral du Zellige marocain, célèbre pour ses mosaïques géométriques raffinées et très complexes de formes et de couleurs différentes, « Itri » est un joli clin d’œil au patrimoine culturel marocain qui a su traverser le temps pour s’ancrer dans le présent et fait écho à l’étoile du drapeau national et aux motifs stellaires caractéristiques de la tradition marocaine du Zellige.

Le ballon, qui fera ses débuts lors du match d’ouverture de la CAN le 21 décembre entre les Lions de l’Atlas et les Comores, est habillé d’une palette rouge et verte, qui fait écho aux couleurs du drapeau du Maroc.

Le design du ballon met en avant les motifs géométriques traditionnels du Zellige marocain, caractérisés par une étoile centrale, des formes florales et une symétrie circulaire qui portent une signification culturelle.

L’étoile symbolise l’ambition, la lumière et la quête d’excellence sur la plus grande scène du football africain qui se déroulera au Maroc, tandis que les pétales représentent la célébration et la dimension festive de ce rendez-vous sportif africain de grande ampleur. La symétrie circulaire évoque, elle, l’unité des pays réunis pour célébrer l’excellence sportive africaine de haut niveau.

Le ballon officiel de la CAN Maroc-2025 comporte également des motifs baptisés « Flow of Movement », une illustration visuelle et artistique de la dynamique, du rythme et de la fluidité caractéristiques du football africain.

Unissant tradition ancestrale du Royaume et innovation technologique, le ballon « Itri » est à la fois authentique et technologiquement avancé, tout en reflétant l’héritage et le patrimoine du Maroc et sa diversité culturelle.

Il est basé sur la technologie Orbita 6 de l’équipementier sportif mondialement connu et reconnu Puma, utilisée sur plusieurs compétitions professionnelles, à l’instar de la Premier League anglaise, qui combine des panneaux thermocollés et une surface texturée pour optimiser précision, stabilité et légèreté.

Plus qu’un simple ballon de football, « Itri » est une fenêtre ouverte sur le passé riche et divers du Maroc et un témoignage de sa forte volonté de tracer sereinement son chemin vers l’avenir.

