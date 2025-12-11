Maroc-Syrie: où et quand voir le match ? (Coupe arabe)

La sélection du Maroc A’ usera de son expérience et de ses atouts techniques et tactiques en quart de finale de la Coupe arabe de football contre l’équipe de Syrie, jeudi au stade Khalifa à Doha, avec comme objectif le carré d’or qui la rapprocherait davantage du titre.

Certes, la partie s’annonce relevée contre des Syriens coriaces et combatifs, mais les hommes de Tarik Sektioui, qui ont fait leur preuve au sein de leurs clubs, ont fait montre d’une énorme capacité à gérer les instants critiques lors de cet événement footballistique arabe.

Ainsi, la souplesse tactique, la solidité défensive et la rapidité de la ligne d’attaque, menée par Karim Berkaoui, sont autant d’atouts que les Lions de l’Atlas mettront à profit pour valider leur ticket au tour suivant.

Le parcours au premier tour plaide également en faveur des joueurs marocains, qui ont fait montre d’un fort caractère, après avoir dominé les Comores (3-1) et fait match nul contre le Sultanat d’Oman, alors qu’ils étaient réduits à dix, avant de prendre le meilleur sur l’équipe saoudienne, un gros calibre de la zone arabe.

De même, le sélectionneur national peut compter sur son groupe composé de joueurs aguerris à la Coupe arabe, pour avoir disputé la précédente édition, en plus des éléments ayant contribué au titre du dernier CHAN.

L’équipe du Maroc aura en face des Syriens avides de confirmer leur bon parcours au premier tour, comptant essentiellement sur leur vedette Omar Khribine, auteur du but de la victoire contre la Tunisie (1-0) et d’égalisation contre le Qatar, pays hôte (1-1).

Le coup d’envoi du match Maroc-Syrie sera donné à 15h30. Il sera retransmis sur STC TV, beIN Sports Mena HD, Abu Dhabi Sports 1, Al Kass One, Dubai Sport 1, Oman Sports TV et Kuwait Sport TV.

Le Maroc a atteint les quarts de finale en tant que leader de son groupe B avec 7 points, devant l’Arabie saoudite (6 pts), le Sultanat d’Oman (4 pts) et les Comores (0).

