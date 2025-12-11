Classement FIFA: les Lionnes de l’Atlas perdent deux places

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale marocaine féminine de football a perdu 2 places pour finir l’année au 66ème rang mondial dans le Classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié jeudi.

Avec une victoire, un match nul et deux défaites, tous en amical, les Lionnes de l’Atlas terminent le classement de décembre avec 1399,54 points, soit moins de 7.68 points que lors du classement précédent.

Les Lionnes de l’Atlas figurent à la 5ième position en Afrique, dominée par le Nigéria (37e mondial, -1) et l’Afrique du Sud (55e, -1), le Ghana (62e, +5) et la Zambie (65e, +1).

Au niveau mondial, de nombreux changements sont à signaler après une période de quatre mois riche en compétitions continentales et en qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, bien que l’effectif du Top 10 reste inchangé..

Championne du monde, l’Espagne (1re, inchangé) a conservé son titre en Ligue des Nations féminine de l’UEFA, ce qui lui permet de garder sa place de leader, retrouvée au mois d’août. En finale, la Roja avait battu l’Allemagne (3e, +2) qui réalise pour sa part la plus belle progression au sein du Top 10. De leur côté, les États-Unis (2e, inchangé) conservent leur seconde place, bien aidés par deux succès face à l’Italie en amical pour leurs deux dernières sorties de l’année. Des victoires bienvenues, puisque les Stars and Stripes s’étaient inclinés contre le Portugal au mois d’octobre.

Toujours en haut du classement, la Suède (5e) recule de deux places après sa défaite face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. La France (7e, -1) et le Canada (10e, -1) perdent également du terrain. À l’inverse, le Brésil (6e, +1), hôte de la Coupe du Monde Féminine 2027, et la RDP Corée (9e, +1) remontent au classement.

Plus bas, il convient de signaler la belle progression (16 places) de trois équipes issues de trois continents différents : Nicaragua (96e), Burkina Faso (118e) et les Samoa américaines (137e). Ces dernières ont engrangé un peu plus de 63 points, le meilleur total depuis la dernière édition, avec deux belles victoires sur les Îles Cook et les Tonga.

Le Paraguay (46e) a, lui, chuté de cinq rangs, soit le plus grand recul dans le Top 50. D’autres équipes enregistrent des reculs notables : le Mali (85e) et l’Égypte (101e) perdent six places chacun, tandis que l’Inde (67e), le Cameroun (70e) et les Îles Salomon (77e) en perdent quatre.

Tchad et la Libye, intègrent le classement pour la toute première fois de leur histoire à la faveur de leur participation aux FIFA Unites : Women’s Series, organisées au Maroc. Les deux pays ont eu l’occasion de s’y affronter et de disputer également des matchs contre l’équipe Afghan Women United et la Tunisie. Grâce à ces deux entrées, 198 associations membres figurent désormais au Classement mondial féminin, un record. Toujours au chapitre des progressions, la Pologne (24e), le Venezuela (42e), le Cap Vert (119e) et l’Arabie saoudite (161e) occupent le meilleur classement de leur histoire.

