Oussama Assli sacré champion du monde des 77 kg

La nuit du 5 décembre restera gravée dans l’histoire des arts martiaux. Le combattant marocain Oussama Assli a réussi l’exploit de décrocher la ceinture d’or et de remporter le titre de champion du monde des 77 kg – catégorie Welterweight, au sein de l’une des organisations de combat les plus puissantes et les plus redoutées de la planète.

Assli affrontait l’Australien James “Sweet as” Honey, double champion du monde, dans un affrontement d’une intensité exceptionnelle qui s’est étendu sur cinq rounds. Les deux adversaires ont livré une véritable guerre sur le ring, mais la détermination, l’intelligence tactique et la condition physique remarquable du Marocain ont fini par faire la différence.

Ce sacre couronne un parcours impressionnant. Assli s’était qualifié pour ce combat historique après quatre victoires consécutives face à des adversaires de haut niveau venus de Russie, des États-Unis, d’Espagne et d’autres pays, confirmant son ascension fulgurante au sein de la catégorie Welterweight.

En soulevant la ceinture d’or, il porte désormais son bilan professionnel à 21 victoires pour seulement 2 défaites, tout en conservant un parcours parfait au sein de l’organisation, 5 combats – 5 victoires, sans la moindre défaite. Il devient ainsi le premier Marocain à remporter ce titre prestigieux, hissant les couleurs du Maroc au plus haut niveau mondial dans une discipline réputée pour être « l’arène des véritables champions».

Après sa victoire, Oussama Assli a déclaré : « J’offre ce titre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ainsi qu’à tous les Marocains, de Tanger à Lagouira. Je suis fier de représenter mon pays et de porter haut le drapeau marocain dans l’une des plus grandes organisations d’arts martiaux au monde. »

Avec ce triomphe, Oussama Assli ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des sports de combat au Maroc et confirme que le combattant marocain peut viser les sommets. Car l’or, dit-on, ne brille que pour ceux qui en sont dignes.