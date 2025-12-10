Coupe Arabe : Achraf Bencharki de retour à l’entraînement

L’attaquant Achraf Bencharki a participé à la dernière séance d’entraînement de l’équipe nationale marocaine A’, en préparation du match contre la Syrie, prévu demain jeudi après-midi, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Arabe au Qatar.

Bencharki avait manqué toutes les rencontres de la phase de groupes — contre les Comores, Oman et l’Arabie Saoudite — en raison d’une blessure contractée juste avant le début de la compétition, lors du match opposant son club, Al-Ahly d’Égypte, au FAR de Rabat en Ligue des Champions africaine.

Il s’est entraîné normalement, mais sa participation au match de demain reste entre les mains de l’entraîneur Tarik Sektioui, qui avait jusqu’ici fait confiance, durant les trois premiers matchs, à Karim Berkaoui et Abderrazak Hamdallah (expulsé face à Oman) ainsi qu’à Oussama Tannane et Tarik Tissoudali sur le front de l’attaque.

Les options offensives de Sektioui s’étaient d’ailleurs réduites lors du dernier match remporté par le Maroc 1-0 contre l’Arabie Saoudite, en raison de la suspension d’Hamdallah et des blessures de Bencharki puis de Hamza El Hannouri, l’avant-centre du Wydad.