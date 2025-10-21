Coup d’envoi de la 1ère Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble

En marge de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM Maroc) et l’ONG Tibu Africa, en partenariat avec la Fédération Royale Néerlandaise de Football (KNVB), donnent le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble, une initiative panafricaine qui place le sport au service de la cohésion, de la solidarité et du dialogue interculturel.

Cette action s’inscrit dans le cadre des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a placé la question migratoire et la jeunesse africaine au cœur du Nouveau Modèle de Développement.

Le Maroc, à travers sa Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) est aujourd’hui reconnu comme un modèle africain et humaniste de gestion inclusive des migrations. Cette stratégie fondée sur la dignité, la solidarité et l’intégration trouve une résonance concrète dans toutes les actions menées par l’ONG Tibu Africa, locomotive nationale du développement par le sport.

La coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble réunira 24 équipes issues de 24 quartiers populaires de Casablanca, représentant symboliquement les 24 nations africaines qui participeront à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Une démarche éducative et transformative

La Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble ne se limite pas à une simple compétition sportive. Elle constitue un programme éducatif complet qui permet aux jeunes de se former, de se découvrir et de s’exprimer.

Les jeunes migrants âgés de 18 à 25 ans suivront un parcours de formation certifiant combinant apprentissage technique, accompagnement personnel et développement de compétences de vie. Ils bénéficieront d’ateliers de leadership, de communication et de dépassement de soi, ainsi que de cercles de parole et de dialogue interculturel favorisant la compréhension mutuelle et le respect entre jeunes Marocains et migrants.

Des bootcamps thématiques viendront compléter ce dispositif, abordant des sujets tels que la nutrition sportive, l’entrepreneuriat et la performance physique. Un accompagnement personnalisé sera proposé à chaque participant pour construire son projet professionnel personnel (PPP) et explorer les métiers liés au sport.

Ce programme touchera plus de 360 jeunes Marocains et migrants âgés de 14 à 18 ans, ainsi que 30 associations locales et 400 familles sensibilisées aux valeurs de la coexistence pacifique. Ces actions concrètes traduisent la volonté de Tibu Africa et de l’OIM d’outiller la jeunesse pour qu’elle devienne un acteur du changement social et un modèle de leadership africain.

Un engagement durable pour l’inclusion et la cohésion

« Cette initiative incarne la vision du Maroc et de l’OIM : celle d’une société inclusive, portée par la jeunesse et par le sport. Ensemble avec Tibu Africa, nous célébrons la contribution des jeunes migrants à la société marocaine et à la construction d’une Afrique unie, solidaire et fière de sa diversité. Ces jeunes portent en eux les valeurs d’un continent en mouvement, confiant et capable de bâtir des ponts de cohésion à travers la force du sport. La Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble est un symbole fort d’une Afrique qui avance, une Afrique qui s’écoute et qui agit dans le respect et la dignité. » déclare Madame Amy Pope, Directrice Générale de l’Organisation Internationale pour les Migrations.

« Tibu Africa œuvre depuis plus d’une décennie pour l’inclusion et l’autonomisation des jeunes migrants à travers le sport et l’éducation. La Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble n’est pas seulement une compétition, c’est une expérience humaine qui permet aux jeunes de s’épanouir, de renforcer leurs capacités et de faire entendre leur voix. À travers ce projet, nous voulons rappeler que le sport est un outil de transformation, une école de la vie et une passerelle entre les cultures. Nous croyons profondément que lorsque la jeunesse se lève, c’est toute l’Afrique qui se met en mouvement. » déclare Monsieur Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa

Une jeunesse africaine qui inspire

« Participer à cette Coupe, c’est une fierté et une responsabilité. Le sport nous réunit au-delà des langues et des frontières, il nous donne une voix et une chance de représenter nos pays d’origine avec honneur. Sur le terrain, il n’y a ni migrant ni Marocain : il y a des jeunes animés par la même passion, le même rêve et la même volonté de construire un avenir meilleur. Ce programme est pour nous une source d’inspiration et une preuve que l’unité africaine commence dans nos quartiers, à travers le ballon, le respect et l’amitié. » Joseph N., jeune migrant et joueur participant à la Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble

Un écosystème de partenaires engagés

Cette Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble est le fruit d’un portage collectif et inédit entre trois institutions qui incarnent chacune une dimension essentielle :

* L’Organisation Internationale pour les Migrations pour la vision globale et humaniste des migrations ;

* La Fédération Royale Néerlandaise de Football à travers le programme World Coaches pour l’expertise technique, la formation et l’employabilité des jeunes par le sport ;

* L’ONG Tibu Africa pour la mobilisation territoriale, l’innovation sociale et l’impact concret sur le terrain.

À cette alliance s’ajoute la GIZ Maroc, un partenaire de conviction et d’innovation sociale, qui incarne la belle coopération entre le Maroc et l’Allemagne à travers deux programmes d’impact axés sur l’inclusion par le sport.

À cette dynamique, Tibu Africa associe également des partenaires stratégiques et engagés, comme TotalEnergies Maroc, une entreprise citoyenne et partenaire du football africain, dont la contribution illustre la force du secteur privé lorsqu’il investit dans la jeunesse et dans le sport comme moteur d’inclusion et de progrès.

Mais ce qui rend cette Coupe unique, c’est la participation active des ambassades africaines au Maroc telles que l’Ambassade du Gabon, l’Ambassade de la Gambie et l’Ambassade de la Guinée, qui ont choisi non pas seulement d’assister au lancement, mais de contribuer financièrement et symboliquement à cette aventure humaine et continentale.

À travers cette initiative, Tibu Africa et l’OIM Maroc réaffirment leur volonté commune de faire du sport un langage universel de paix, d’inclusion et d’unité africaine.