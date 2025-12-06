Mondial 2026: voici les villes qui accueilleront les trois premiers matchs des Lions

Les Lions de l’Atlas joueront leur trois matchs comptant pour la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 dans les villes américaines de New York (New Jersey), Boston et Atlanta.

Ainsi, le premier match de la sélection marocaine contre le Brésil aura lieu à New York (New Jersey), le samedi 13 juin 2026 à 18H00 (heure locale d’été – 23H00 GMT+1), selon le calendrier des matchs du Mondial annoncé samedi par la FIFA lors d’une cérémonie à Washington.

La deuxième rencontre des Lions de l’Atlas, prévue contre l’Ecosse, se déroulera dans la ville de Boston, le vendredi 19 juin à 18H00 (heure locale d’été – 23H00 GMT+1).

Le troisième match du Maroc contre Haïti est, quant à lui, prévu à Atlanta, le mercredi 24 juin à 18H00 (heure locale d’été – 23H00 GMT+1).

Les premiers matchs de la sélection marocaine auront ainsi lieu sur la côte Est américaine, ce qui facilitera le déplacement des joueurs et des supporters entre les trois villes hôtes.

New York, Boston (Massachusetts) et Atlanta (Géorgie) abritent également une partie importante de la communauté marocaine installée aux Etats-Unis et sont desservies par plusieurs aéroports internationaux et des moyens de transport en commun largement accessibles.

Le Maroc a hérité du Brésil, l’Écosse et Haïti dans le groupe C du Mondial 2026 de football, au terme du tirage au sort effectué, vendredi à Washington.

La cérémonie du tirage au sort s’est déroulée en présence du président américain, Donald Trump, du Premier ministre canadien, Mark Carney, et de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, dont les pays sont les co-organisateurs de la Coupe du monde 2026, outre les délégations représentant les pays qualifiés.

Le Mondial 2026 promet d’être « la Coupe du Monde la plus grande jamais organisée », a affirmé, à cette occasion, le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Les 42 pays déjà qualifiés seront rejoints en mars par six barragistes, pour porter à 48 le nombre de participants, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

Cette édition inédite de la Coupe du monde est la première à être organisée conjointement par trois pays ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.

S.L