Coupe Arabe. Tarik Sektioui : « On est concentrés pour battre les Comores »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de l’équipe nationale marocaine A’, Tarik Sektioui, a indiqué, lundi à Doha, que les joueurs sont pleinement concentrés sur la victoire lors de leur premier match de la Coupe arabe de football face aux Comores, prévu mardi au stade international Khalifa à Al Rayyan (13H00, GMT+1).

Le technicien national a souligné que la rencontre ne sera pas facile face à une sélection comorienne qui a montré un haut niveau de qualité et qui compte de jeunes joueurs talentueux, lors d’une conférence de presse précédant l’entrée en lice des nationaux dans le cadre du groupe B.

Sektioui a relevé que l’équipe des Comores a entamé tôt ses préparatifs pour la compétition, alors que certains joueurs marocains n’ont rejoint le groupe que trois jours, voire un jour seulement, avant le début du tournoi, citant notamment le cas de Walid El Karti, joueur des Pyramids, qui a rejoint la sélection dimanche.

S’agissant des préparatifs de l’équipe nationale, le sélectionneur a indiqué que « l’ambiance au sein du groupe est empreinte d’optimisme et de professionnalisme », ajoutant que le staff médical déploie tous ses efforts pour remettre les joueurs en forme, en particulier ceux ayant disputé récemment des compétitions africaines avec leurs clubs.

Il a, à cet égard, précisé qu’Achraf Bencherki, blessé, sera indisponible pour les deux premiers matchs.

Les joueurs sont pleinement conscients de la responsabilité qui leur incombe pour honorer les couleurs nationales, a-t-il affirmé.

De son côté, le joueur Walid Azaro a assuré que les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions et que les joueurs ne ménageront aucun effort pour obtenir des résultats positifs. Il a ajouté que la sélection dispose de l’expérience nécessaire pour signer une participation honorable lors de ce tournoi.

Les joueurs aborderont la compétition match après match, déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’aller le plus loin possible, a-t-il insisté.

Pour sa part, le sélectionneur des Comores, Hamad Jambay, a affirmé que le Maroc dispose d’une équipe solide, précisant que ses joueurs tenteront d’obtenir un résultat positif. Il a rappelé que toutes les équipes engagées dans le tournoi aspirent à dépasser la phase de groupes.

La sélection nationale affrontera les Comores mardi, puis le Sultanat d’Oman le 5 décembre. Le troisième match de groupe opposera le Onze national à l’Arabie saoudite, le 8 décembre.

La Coupe arabe Qatar-2025 réunit 16 équipes issues de l’AFC et de la CAF. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.