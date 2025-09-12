Botola : Victoire de la Renaissance de Berkane face à l’Olympique Dcheira (0-4)

La Renaissance de Berkane s’est imposée sur le score de 4 buts à 0 face à l’Olympique Dcheira, vendredi à Agadir, lors d’un match comptant pour la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).

Les buts des champions du Maroc en titre ont été inscrits par Mounir Chouiar (17e), Mohamed El Morabit (38e), Youssef Mehri (40e) et Amine Azri (72e).

Auparavant dans la journée, l’Ittihad de Tanger a fait match nul à domicile face au Hassania d’Agadir.

Deux autres matchs sont programmés ce vendredi, dans le cadre de la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Il s’agit de l’Olympique de Safi contre l’Union de Touarga et du duel entre le Wydad de Casablanca et le Kawkab Marrakech.