Sport

Botola : Victoire de la Renaissance de Berkane face à l’Olympique Dcheira (0-4)

Rédaction M12 septembre 2025 - 21:01

La Renaissance de Berkane s’est imposée sur le score de 4 buts à 0 face à l’Olympique Dcheira, vendredi à Agadir, lors d’un match comptant pour la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).

Les buts des champions du Maroc en titre ont été inscrits par Mounir Chouiar (17e), Mohamed El Morabit (38e), Youssef Mehri (40e) et Amine Azri (72e).

Auparavant dans la journée, l’Ittihad de Tanger a fait match nul à domicile face au Hassania d’Agadir.

Deux autres matchs sont programmés ce vendredi, dans le cadre de la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Il s’agit de l’Olympique de Safi contre l’Union de Touarga et du duel entre le Wydad de Casablanca et le Kawkab Marrakech.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M12 septembre 2025 - 21:01


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page