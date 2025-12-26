CAN 2025

Maroc-Mali : Neil El Aynaoui élu homme du match

Rédaction M26 décembre 2025 - 23:35

Neil El Aynaoui a été élu homme du match à l’issue de la rencontre face au Mali, lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le milieu de terrain marocain s’est illustré par son activité constante, sa justesse technique et son impact dans l’entrejeu, où il a souvent dicté le tempo du jeu.

Précieux à la récupération comme à la relance, El Aynaoui a été l’un des grands artisans de la performance des Lions de l’Atlas, confirmant son importance croissante au sein de la sélection nationale.



