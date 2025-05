Eurosport encense Hakimi : “le latéral droit absolu”

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Achraf Hakimi, vedette du club français du Paris-Saint Germain, est devenu un latéral droit total qui domine la concurrence, écrit mercredi le site spécialisé « eurosport.fr », au soir de la confrontation cruciale entre le PSG et Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions.

“La constance de ses performances en font la référence. Hakimi se troue rarement ou jamais et chacune de ses sorties témoigne de sa supériorité physique sur ses adversaires. Le Marocain est devenu un latéral droit total qui domine la concurrence”, souligne l’auteur de l’article.

Deuxième joueur le plus utilisé de la saison, défenseur le plus décisif de la Ligue des champions, Achraf Hakimi accumule les superlatifs au cours de l’exercice le plus accompli de sa carrière, poursuit-il, notant que le capitaine des Lions de l’Atlas, intraitable derrière, injouable au milieu, brillant devant, “est le joueur absolu, la plus belle créature de Luis Enrique dont il incarne la philosophie à merveille”.

L’ancien Intériste est l’un des rares gros transferts du PSG qui a progressé depuis son arrivée jusqu’à devenir aujourd’hui « le numéro 1 des latéraux du monde », note le site sportif, citant l’ancien spécialiste du poste à Manchester City, Micah Richards, devenu consultant star de CBS.

Analysant sa présence sur le terrain, Eurosport fait observer que la « heatmap » de Hakimi prouve que, cette saison, il a passé plus de temps dans la surface adverse que dans la sienne et pourtant, il maintient un très haut niveau de pression sur son ailier.

“Martinelli, Ramsey, Luis Diaz, Savinho, Kingsley Coman, ou Gallagher n’ont jamais existé face à lui cette saison en Ligue des champions et pourtant, c’est d’abord pour son apport offensif qu’il marque les esprits”, souligne l’auteur de l’article, rappelant que cette saison, il est le 2e joueur en Europe à avoir parcouru le plus de kilomètres dans la compétition (133,8) et que seul Erling Haaland (36,6 km/h) est allé plus vite que lui (36,5 km/h).

Avec deux buts et 5 passes décisives, il est aussi le défenseur le plus décisif depuis Marcelo (2017/2018) sur une seule et même saison de Ligue des champions. Son apport offensif, où il fut longtemps à l’automne l’option numéro 1, est gigantesque et déborde même de ses simples statistiques, écrit le site spécialisé.

« Luis Enrique m’a permis d’atteindre un niveau que je n’aurais jamais pensé atteindre”, témoignait Hakimi mardi en conférence de presse. C’est l’une de mes meilleures saisons. J’ai grandi en terme footballistique et sur le plan personnel aussi. Je me sens plus sûr de moi, plus mûr », a-t-il déclaré.

Le PSG reçoit Arsenal en soirée au Parc des Princes en demi-finale retour de Ligue des champions. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi s’étaient imposés 1-0 à l’aller la semaine dernière à Londres.

Le vainqueur de cette confrontation retrouvera en finale l’Inter de Milan qui s’est qualifié mardi soir aux dépens du FC Barcelone (3-3 à l’aller, 4-3 au retour).