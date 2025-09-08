Non convoqué par Walid Regragui, Zakaria El Ouahdi réagit

Zakaria El Ouahdi a brisé le silence après sa non-convocation par Walid Regragui pour les matchs face au Niger et à la Zambie, comptant pour les qualifications africaines de la Coupe du monde 2026.

Dans une déclaration à un média belge, le latéral droit de Genk n’a pas caché sa déception :

« Je suis également surpris. Maintenant, avec la présence d’Achraf Hakimi, le meilleur latéral au monde, il m’est difficile de jouer en sélection. Mais le plus important pour moi est d’aider la sélection de mon pays, peu importe où je joue. J’aurais été tellement fier d’être convoqué », a confié l’international marocain.

El Ouahdi espère toutefois être appelé à l’avenir afin de contribuer aux succès des Lions de l’Atlas, récemment qualifiés pour le Mondial 2026 et qui se préparent à disputer la CAN 2025 à domicile

N.M.