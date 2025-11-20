Coupe Arabe : Tarik Sektioui dévoile vendredi la liste des joueurs retenus

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur de la sélection nationale A’, Tarik Sektioui, annoncera, vendredi, la liste finale des joueurs retenus pour disputer la Coupe Arabe de la FIFA qui aura lieu au Qatar, du 1er au 18 décembre prochain, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, Sektioui tiendra une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football à partir de 15h00, précise la même source dans un communiqué.

En Coupe Arabe, les protégés de Tarik Sektioui évolueront dans le groupe B aux côtés de l’Arabie Saoudite et des vainqueurs des rencontres qui doivent opposer Oman à la Somalie, et le Yémen aux Comores.