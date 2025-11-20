Achraf Hakimi optimiste quant à sa participation à la CAN

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Achraf Hakimi, éloigné des terrains après une blessure à la cheville, s’est dit optimiste quant à un retour sur la pelouse dès le début de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, rapporte Canal+.

Le capitaine de la sélection marocaine, sacré joueur africain de l’année mercredi lors des CAF Awards 2025, a donné des nouvelles rassurantes sur son état en exprimant le souhait de participer au premier match de la CAN avec les Lions de l’Atlas, précise la chaîne française.

« Les nouvelles sont plutôt bonnes et c’est assez impressionnant. Il déploie beaucoup d’énergie pour se remettre à 100 pour cent », indique un journaliste de Canal+ qui a pu s’entretenir avec le latéral droit du PSG, affirmant que Hakimi gardera sa botte orthopédique « pendant au moins une dizaine de jours ».

« Le joueur tient à remercier chaleureusement l’équipe qui est atour de lui, qui est une équipe stable. C’est là sans doute le secret de la réussite », relève la même source.

Très prolifique, Achraf Hakimi a remporté la Ligue des champions de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Europe, la Supercoupe d’Espagne avec le Real Madrid, la Supercoupe d’Allemagne avec le Borussia Dortmund et le championnat d’Italie avec l’Inter Milan.

Pour la prochaine CAN prévue au Maroc, Les Lions de l’Atlas affronteront les Comores, le Mali et la Zambie en phase de poules, respectivement les 21, 26 et 29 décembre.