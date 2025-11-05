La CAN Féminine élargie à 16 équipes dès 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a approuvé l’élargissement de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine) de 12 à 16 équipes, à partir de la prochaine édition qui se tiendra au Maroc du 17 mars au 03 avril 2026.

La CAF a indiqué sur son site que son Comité Exécutif a validé un mécanisme de sélection pour déterminer les quatre équipes supplémentaires, étant donné que la phase de qualification pour l’édition 2026 a été terminée.

Sur la base du classement mondial féminin de la FIFA, les quatre meilleures équipes parmi celles éliminées au dernier tour des qualifications ont été retenues pour compléter la liste des participantes, ajoute la même source.

Selon la CAF, les sélections suivantes rejoignent ainsi la phase finale de la CAN Féminine – Maroc 2026 : Cameroun(66e au classement FIFA), Côte d’Ivoire (71e), Mali (79e) et Égypte (95e), notant qu’elles s’ajoutent aux 12 nations déjà qualifiées pour le tournoi : Maroc (pays hôte), Zambie, Tanzanie, Malawi, Algérie, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Kenya, Cap-Vert, Afrique du Sud et Sénégal.

Cette décision, qui s’inscrit dans la vision stratégique de la CAF visant à renforcer la compétitivité et le développement du football féminin sur le continent, permet à davantage de nations de participer à la compétition phare du football féminin africain, contribuant ainsi à son essor et à son rayonnement international.

La CAN Féminine- Maroc 2026 servira également de tournoi qualificatif continental pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, prévue au Brésil.

S.L.