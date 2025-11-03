Maroc-Mozambique : bonne nouvelle pour les supporters souhaitant se déplacer à Tanger

A la Une

L’Office national des chemins de fer (ONCF) souhaite faciliter les déplacements des supporters à destination et en provenance de Tanger, à l’occasion des deux matchs que disputera la sélection nationale face à l’Ouganda et au Mozambique.

Des trains Al Boraq spéciaux seront ainsi mis en service immédiatement après chaque rencontre, afin de permettre aux fans de regagner leurs villes dans des conditions confortables et sécurisées, tout en réaffirmant l’engagement de l’ONCF en faveur du sport national et du soutien à la ferveur populaire.

Un train spécial est prévu à 23h30, à destination de Kénitra, Rabat Agdal et Casablanca Voyageurs.

H.M.