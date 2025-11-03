Sport
A la Une

Maroc-Mozambique : bonne nouvelle pour les supporters souhaitant se déplacer à Tanger

Rédaction N3 novembre 2025 - 12:20

L’Office national des chemins de fer (ONCF) souhaite faciliter les déplacements des supporters à destination et en provenance de Tanger, à l’occasion des deux matchs que disputera la sélection nationale face à l’Ouganda et au Mozambique.

Des trains Al Boraq spéciaux seront ainsi mis en service immédiatement après chaque rencontre, afin de permettre aux fans de regagner leurs villes dans des conditions confortables et sécurisées, tout en réaffirmant l’engagement de l’ONCF en faveur du sport national et du soutien à la ferveur populaire.

Un train spécial est prévu à 23h30, à destination de Kénitra, Rabat Agdal et Casablanca Voyageurs.

H.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N3 novembre 2025 - 12:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page