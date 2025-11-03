Maroc-Japon: où et quand voir le match ? (Mondial U17)

Le sélectionneur de l’équipe nationale U17 de football, Nabil Baha, a affirmé, dimanche à Doha, que les prouesses des équipes nationales dans les différentes compétitions continentales et internationales ont fait du Maroc une « grande nation » de football.

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entraînement de l’équipe nationale en prévision du match contre le Japon, prévu lundi au stade numéro 5 du complexe Aspire Zone à Doha (14h30) dans le cadre de la 1ère journée du Mondial de la catégorie, Baha a indiqué que les performances du football marocain sont désormais reconnues à l’échelle mondiale et suscitent l’admiration de tous.

Revenant sur les préparatifs des Lionceaux de l’Atlas pour ce rendez-vous planétaire, il a souligné que « nous avons effectué une semaine de préparation aux Émirats arabes unis où nous avons joué deux matchs amicaux contre le Venezuela et la Suisse. C’était important pour nous d’arriver une semaine à l’avance pour permettre aux joueurs de s’acclimater ».

Contre le Japon « ça sera un match difficile, mais la Coupe d’Afrique que nous avons joué et remporté à domicile nous a permis d’acquérir plus d’expérience pour entamer ce mondial », s’est-il félicité, ajoutant que « nous avons entamé les préparatifs à cette Coupe du monde depuis longtemps et le temps est venu pour mettre en application nos préparatifs sur le terrain ».

Selon le coach, « le fait que la sélection nationale U20 a remporté la Coupe du monde représente une bonne pression pour nous et une source de motivation », faisant noter que « nous allons jouer et gérer chaque match pour avancer sereinement lors de cette compétition ».

Le joueur de l’équipe nationale, Eliess Saidi, a, de son côté, relevé que les préparatifs se sont déroulés dans de bonnes conditions pour entamer ce premier match contre le Japon, précisant que « notre objectif principal est de s’imposer lors de cette première rencontre ».

Dans le même sens, son coéquipier Hamza Bouhadi a affirmé que « le premier match est toujours important lors des compétitions et nous nous sommes bien préparés pour réaliser un résultat positif », ajoutant que tous les joueurs sont conscients de l’importance de ce premier match contre le Japon pour effectuer un bon parcours lors de cette compétition.

Cette édition de la Coupe du monde U17, organisée du 3 au 27 novembre au Qatar, est la première à réunir 48 pays répartis en 12 groupes de quatre équipes. Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

Le coup d’envoi du match Maroc-Japon sera donné à 14h30. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT et beIN Sports Xtra 1 HD.

S.L