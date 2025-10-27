Revivez la 16ème édition du Marathon International de Casablanca (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le coureur marocain El Mahjoub Dazza a remporté, dimanche, la 16ᵉ édition du Marathon International de Casablanca, marquée par la participation de plus de 10.000 coureurs et coureuses.

El Mahjoub Dazza s’est adjugé le titre après avoir parcouru la distance de 42,195 km en 2h 09min 43sec, devançant son compatriote Omar Ait Chitachen, auteur d’un chrono de 2h 10min 31sec, tandis que la troisième place est revenue au Kényan Mathew Samperu (2h 12min 20sec).

Chez les dames, la Marocaine Keltoum Bouasriya s’est imposée en 2h 29min 49sec, suivie de sa compatriote Hasna Zahi (2h 29min 55sec) et de l’Éthiopienne Zenebu Fekadu (2h 30min 08sec).

Dans l’épreuve du semi-marathon (21 km), les athlètes marocains ont dominé la compétition. Yassine El Alami s’est illustré en terminant premier en 1h 03min 02sec, devant Said Ibssoui (1h 03min 05sec) et Mouad Hadout, troisième avec un temps de 1h 07min 41sec.

Du côté des dames, la victoire est revenue à la Marocaine Kaoutar Farkoussi, qui a bouclé la distance en 1h 09min 58sec, devançant Fatima Zahra Birdaha (1h 11min 21sec) et Nazha Machrouh (1h 11min 32sec).

À l’issue de la course, El Mahjoub Dazza a exprimé sa grande satisfaction de cette victoire, soulignant qu’il ambitionnait de battre le record de l’épreuve, mais que les conditions n’étaient pas favorables pour y parvenir.

« J’ai choisi d’accélérer dès le cinquième kilomètre et j’ai couru les sept derniers kilomètres seul en tête, mais je n’ai pas pu battre le record. Je reviendrai l’année prochaine avec l’objectif de réaliser ce rêve », a-t-il déclaré à la presse.

Pour sa part, Keltoum Bouasriya s’est dite ravie de ce sacre, précisant que cette performance est le fruit d’une longue période d’entraînement intensif et de préparation sérieuse, affirmant son intention de poursuivre ses efforts afin de revenir encore plus forte la saison prochaine et tenter de battre le record de l’épreuve.

De son côté, Bouchta El Fadel, président de l’Association des coureurs du Grand Casablanca, organisatrice du marathon, a salué le succès de cette édition, illustré par une participation record de plus de 10.000 athlètes représentant plus de 75 nationalités, ainsi que par la forte affluence du public tout au long du parcours.

« Nous sommes fiers que cet événement sportif soit devenu une véritable fête pour la ville et pour le Maroc, tant sur le plan de l’organisation que par l’impact positif qu’il a laissé auprès des habitants et des participants », a-t-il affirmé.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix et distinctions aux vainqueurs, sous les applaudissements d’un public casablancais venu nombreux encourager les athlètes marocains et internationaux.

Le départ du marathon s’est déroulé en présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, de la présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, ainsi que de plusieurs élus et figures sportives.

Le Marathon International de Casablanca, organisé par l’Association des coureurs du Grand Casablanca, constitue un rendez-vous sportif annuel majeur, contribuant à renforcer le rayonnement de la métropole et à promouvoir les valeurs du sport, de la persévérance et de la solidarité.

S.L.