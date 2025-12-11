Sektioui reste prudent avant une possible demi-finale Maroc–Algérie

À la suite de la victoire contre la Syrie et de la qualification au tour suivant, le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, Tarik Sektioui, a réagi à la possibilité d’affronter l’Algérie en demi-finale de la Coupe arabe.

Dans une déclaration à la presse après le match, Sektioui a commenté cette éventualité en disant : « Les tours que nous avons atteints sont tous difficiles, et chaque équipe est très forte. L’équipe qui méritera la victoire et la qualification sera celle que nous affronterons. »

L’équipe marocaine a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe arabe après un match intense et difficile contre la Syrie, remporté sur le score d’un but à zéro.

À noter que le prochain match du Maroc aura lieu le 15 décembre, face au vainqueur du match opposant l’Algérie aux Émirats arabes unis.