Ligue des champions: la RSB décroche un nul précieux à Tripoli

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) a signé un nul 1 à 1 sur la pelouse d’Ahly Tripoli, dimanche, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique.

Les Berkanis ont ouvert le score par le biais du Sénégalais Paul Bassène à la 68è minute de jeu, avant d’encaisser le but égalisateur à la 72è minute.

L’autre représentant national dans cette compétition, l’AS FAR, s’est qualifiée, samedi, pour la phase de poules après sa large victoire face aux Guinéens de Horoya Conakry (3-0) dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire.

S.L