Après Hakim Ziyech, Sofiane Boufal dans le viseur du WAC

Après avoir finalisé le transfert de Hakim Ziyech, le Wydad de Casablanca aurait désormais dans son viseur Sofiane Boufal, international marocain et attaquant du club belge Union Saint-Gilloise.

Le Wydad aurait ravivé son intérêt pour Boufal, après une première tentative de le recruter avant la dernière Coupe du monde des clubs, organisée aux États-Unis.

Le club casablancais attend la fin du contrat du joueur en juin prochain, afin qu’il soit libre, à l’image de Nordin Amrabat et Hakim Ziyech. L’objectif du Wydad est de renforcer son effectif avec des joueurs de haut niveau et de valoriser son image à l’international, dans la perspective de conclure des partenariats et d’attirer des investisseurs mondiaux.

Boufal, pour sa part, évolue peu cette saison avec son club, en raison de blessures récurrentes qui l’ont freiné ces dernières années.

N.M.