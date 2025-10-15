Mondial U20 : où et quand suivre Maroc-France ?

Le jour tant attendu par les supporters marocains est enfin arrivé : l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans affrontera son homologue française en demi-finale de la Coupe du monde U20 au Chili.

Les Lionceaux de l’Atlas ont réussi à atteindre le dernier carré après un parcours historique, ponctué par une brillante victoire face aux États-Unis sur le score de trois buts à un.

L’entraîneur de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi, a affirmé que ses joueurs sont déterminés à poursuivre leur aventure et à atteindre la finale, soulignant qu’ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

La rencontre entre le Maroc et la France débutera à 21h00 (heure de Rabat) et sera diffusée sur Al Aoula (chaîne terrestre) ainsi que sur beIN Sports HD Qatar.