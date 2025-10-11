Sport

Shanghai: Vacherot élimine Djokovic et file en finale

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 octobre 2025 - 13:25
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Monégasque Valentin Vacherot, 204e joueur mondial et issu des qualifications, a fait sensation samedi en se qualifiant pour la finale du Masters 1000 de Shanghai, après avoir battu Novak Djokovic (5e), diminué physiquement, sur le score de 6-3, 6-4.

À 26 ans, Vacherot devient le premier joueur de la Principauté à vaincre un membre du top 10 mondial et à atteindre une finale sur le circuit ATP. Il affrontera dimanche, pour le titre, soit le Français Arthur Rinderknech (54e), soit l’ancien numéro 1 mondial Daniil Medvedev (18e).

Déjà assuré, depuis sa qualification pour les demi-finales, d’intégrer pour la première fois le top 100 mondial, le Monégasque entre désormais dans le cercle des 60 meilleurs joueurs du monde grâce à cet exploit.

Avant lui, aucun joueur classé au-delà de la 200e place n’avait jamais atteint une finale de Masters 1000, ces tournois considérés comme les plus prestigieux après les quatre Grands Chelems. Le précédent record remontait à 2003, lorsque le Roumain Andrei Pavel, alors 191e mondial, avait disputé la finale du Masters de Paris.

S.L.


