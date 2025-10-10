Fermeture du Complexe Mohammed V : les explications du Conseil de la ville

Karim Glaibi, membre du Conseil de la ville de Casablanca et de la commission de suivi du Complexe Mohammed V, a apporté des précisions concernant la fermeture prochaine du stade Mohammed V.

« La fermeture du Complexe Mohammed V sera temporaire afin d’effectuer des travaux d’entretien indispensables sur la pelouse. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à garantir les meilleures conditions possibles dans les stades nationaux», a déclaré Glaibi dans un message adressé à Le Site Info Sport.

Il a ajouté : « Cette fermeture répond aux exigences des cahiers des charges de la CAF et de la FIFA. En effet, la pelouse doit comporter deux types de gazon : le Ray Grass, qui s’épanouit dans les climats froids, et le Bermuda, adapté aux températures élevées. L’utilisation du gazon Bermuda a été prolongée au maximum, et il est désormais temps de passer au Ray Grass, mieux adapté à cette période de l’année. »

Et de poursuivre : « La pousse du Ray Grass nécessite environ six semaines, ce qui est tout à fait normal et se reproduira chaque année. C’est d’ailleurs le moment idéal pour effectuer cette transition, compte tenu de la trêve internationale à venir, de la Coupe arabe prévue début novembre et de la CAN programmée en décembre. »

Enfin, Glaibi a déclaré : « Je tiens à souligner que le Complexe Mohammed V est le dernier stade à bénéficier de cette opération de maintenance, la société Sonarges ayant déjà entamé ce travail dans l’ensemble des stades nationaux qu’elle gère. Je confirme également que le stade Larbi Zaouli restera ouvert aux clubs casablancais jusqu’à la réouverture du Complexe Mohammed V. »