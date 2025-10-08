Elim. Mondial 2026: quels sont les matchs qui auront lieu au Maroc ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc accueillera, du 8 au 14 octobre, quatre rencontres comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires africaines qualificatives pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le calendrier publié par la FIFA sur son site officiel, le stade Larbi Zaouli de Casablanca sera le théâtre de deux matchs : le premier opposera, mercredi (17h00), Djibouti à l’Égypte, dans le cadre de la neuvième journée, avant d’abriter, le 12 octobre (20h00), la rencontre entre Djibouti et la Sierra Leone, comptant pour la dixième et dernière journée des qualifications africaines.

De son côté, le stade d’Honneur de Meknès abritera la rencontre qui mettra aux prises mercredi (17h00) la Centrafrique et le Ghana, dans le cadre de la neuvième journée, tandis que le match entre la Guinée et le Botswana, prévu le 14 octobre, aura lieu au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca pour le compte de la dixième journée.

La tenue de ces rencontres à Casablanca fait suite à la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de ne pas homologuer plusieurs stades sur le continent ne remplissant pas les conditions requises pour accueillir des matchs internationaux.

Programme des rencontres :

9e journée :

Mercredi 8 octobre :

-Djibouti – Égypte (Stade Larbi Zaouli de Casablanca – 17h00)

-Centrafrique – Ghana (Stade d’Honneur de Meknès – 17h00)

10e et dernière journée :

Dimanche 12 octobre :

-Djibouti – Sierra Leone (Stade Larbi Zaouli de Casablanca – 20h00)

Mardi 14 octobre :

-Guinée – Botswana (Complexe sportif Mohammed V de Casablanca – 17h00)

S.L.