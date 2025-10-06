Manifestations Gen Z: la CAF balaie les rumeurs sur la CAN 2025

Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF), a affirmé que l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc ne sera aucunement affectée par les récentes manifestations dans le Royaume.

S’exprimant en marge des travaux de la 47ᵉ Assemblée générale de la CAF, tenue à Kinshasa, Motsepe a déclaré : « J’ai reçu plusieurs questions à ce sujet, mais notre position à la CAF est claire : le Maroc est notre plan A, notre plan B et notre plan C».

Le président de la CAF a ainsi réitéré sa pleine confiance dans la capacité du Maroc à organiser la meilleure édition de la CAN, soulignant que l’instance africaine collaborera étroitement avec le comité local d’organisation, l’État et le peuple marocain pour assurer le succès de la compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Ces déclarations viennent balayer les rumeurs relayées ces derniers jours par certains médias hostiles au Maroc, prétendant que la CAF envisagerait de retirer l’organisation du tournoi au Royaume au cas où les manifestations se poursuivent.

N.M.