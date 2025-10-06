Deux amicaux pour les Locaux avant la Coupe Arabe, voici la liste des convoqués

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale A’ disputera deux matchs amicaux, à huis clos, face aux sélections égyptienne et du Koweït en prévision des prochaines échéances, a annoncé, dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Programmées dans le cadre d’un stage de préparation, ces rencontres se joueront respectivement le 9 octobre au stade El Bachir de Mohammedia et le 14 du même mois à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, précise la FRMF dans un communiqué.

Ces matchs s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Tarik Sektioui à la prochaine coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025, qui aura lieu du 1er au 18 décembre, ajoute la même source.

Voici la liste des joueurs convoqués pour ces deux matchs amicaux :

Gardiens de but :

-Salaheddine Chihab

-Rachid Ghanimi

-Ayoub El Khayati

Défenseurs :

-Marouane Louadni

-Yunis Abdelhamid

-Hamza El Moussaoui

-El Haytham Manaout

-Mohamed Boualcsout

-Mohamed Moufid

-Mahmoud Bentayeg

-Marwane Saadane

-Soufiane Bouftini

Milieux :

-Mohamed Rabie Hrimate

-Khalid Aït Ourkhane

-Anas Bach

-Ayoub Khairi

-Saber Bougrine

-Amine Souane

-Walid El Karti

Attaquants :

-Reda Slim

-Youssef Mehri

-Oussama Lamlioui

-Hamza Hannouri

-Achraf Bencharki

-Abderazak Hamed Ellah

-Walid Azzaro

-Amine Zouhzouh

-Oussama Tanane

S.L.