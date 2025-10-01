Zidane, Messi, CR7 et… Bounou : Achraf Hakimi dévoile son onze de rêve (VIDEO)

Invité de l’émission Clique diffusée sur Canal+, Achraf Hakimi s’est prêté au jeu du « onze de rêve », en composant l’équipe idéale des joueurs qui l’ont marqué.

Le latéral du Paris Saint-Germain s’est choisi lui-même sur le côté droit, aux côtés de son compatriote Yassine Bounou dans les cages. Le défenseur marocain a ainsi tenu à rendre hommage à son gardien de sélection, avec qui il partage une forte complicité en équipe nationale.

Pour le reste, Hakimi a misé sur une formation pleine de stars mondiales, réunissant plusieurs légendes du football. On retrouve ainsi Zinedine Zidane au milieu de terrain, accompagné de Luka Modric, tandis que l’attaque réunit un trio de rêve composé de Lionel Messi, CR7 et R9.

Un onze où se mêlent fierté marocaine et icônes planétaires, reflétant l’admiration d’Hakimi pour ces grands noms du ballon rond, tout en affirmant la place qu’il occupe aujourd’hui parmi l’élite du football mondial.