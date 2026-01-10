Maroc-Cameroun: le beau geste des supporters marocains envers « Lumumba » (VIDEO)

Le célèbre supporter congolais Michel Kuka Mboladinga, devenu l’une des figures de cette CAN avec sa tenue colorée et son bras levé en référence à Patrice Lumumba lors de chaque match de la RDC a remercié les supporters marocains après le match face au Cameroun.

En marge de la rencontre, tenue au stade Moulay Abdellah de Rabat, plusieurs supporters ont brandi son portrait dans les tribunes pour rendre hommage à celui qui a marqué cette CAN 2025 de la plus belle des manières.

« Merci au peuple marocain pour cet incroyable geste qui m’a tellement marqué. Ça me va droit au cœur. Merci infiniment», a-t-il écrit sur son compte Facebook.

Par ailleurs, Lumumba a annoncé, à son retour à la RDC, qu’il a été invité par la FRMF pour assister à la finale de la CAN 2025, qui se tiendra à Rabat, et retournera donc bientôt au Maroc

N.M.