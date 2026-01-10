Maroc-Cameroun: ces penalties oubliés pour les Lions de l’Atlas

Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, disputé vendredi entre le Maroc et le Cameroun, a été marqué par des erreurs d’arbitrage, aussi bien de la part de l’arbitre central que de celui de la VAR.

La rencontre a été dirigée par l’arbitre mauritanien Dahane Beida, assisté à la VAR par le Tunisien Haitham Guirat.

Si les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de 2-0, le résultat aurait pu être plus lourd en faveur du Maroc au vu de plusieurs décisions contestables. En première période, l’arbitre n’a pas accordé un penalty aux Lions de l’Atlas après une intervention jugée dangereuse sur Abdessamad Ezzalzouli dans la surface de réparation. Une action sur laquelle ni l’arbitre central ni la VAR ne sont intervenus, alors qu’elle semblait justifier un penalty.

Les décisions litigieuses ne se sont pas arrêtées là. Le gardien camerounais a également porté un coup de poing à Ismael Saibari dans la surface, une action qui, dans de nombreux championnats européens, aurait été sanctionnée par un penalty. Là encore, aucune sanction n’a été prise.

Malgré ces décisions arbitrales controversées, le Maroc est parvenu à s’imposer et à valider son billet pour les demi-finales de la CAN 2025.

