Video. Mondial U20 : revivez la victoire historique du Maroc face à l’Espagne (2-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine a entamé son parcours en Coupe du Monde U20 de football par une victoire historique face à son homologue espagnole, par 2 buts à 0, en match de la première journée du groupe C, dimanche à Santiago.

Les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés grâce aux buts de Mohamed Yassir Zabiri (54e) et Yassine Gessime (58e).

Le match a démarré sur un rythme élevé, avec deux protagonistes aux desseins offensifs, surtout les joueurs marocains qui ont d’emblée pressé haut sur la zone espagnole et étaient à deux doigts d’ouvrir le score, mais passaient à côté de leur objectif à cause de la précipitation.

Bien installée sur le terrain et forte des individualités de ses joueurs, l’équipe marocaine a pu asseoir son jeu et imposer son rythme, ce qui lui a permis de déstabiliser la défense adverse et se montrer dangereuse à plusieurs reprises.

Les Espagnols n’ont pas tardé à réagir, mais ont buté sur la solidarité des joueurs marocains, comme lors de la tentative de l’attaquant David Mella (11e), contrée par les défenseurs de l’équipe marocaine et son gardien Yanis Benchaouch.

A la reprise, l’équipe espagnole a tenté de prendre les choses en main, jetant tout son poids dans la bataille. De leur côté, les Marocains ont fait montre d’une solidité défensive, tout en cherchant à exploiter les espaces laissés par leur adversaire.

Cette démarche s’avère fructueuse et permet aux Marocains d’ouvrir le score par le biais de Mohamed Yassir Zabiri (54e), qui, bien servi en profondeur par Yassine Gessime, se trouve face-à-face avec le gardien espagnol et place la balle avec finesse dans les cages.

Galvanisés par cette ouverture de score, les hommes de Mohamed Ouahbi n’ont pas tardé à doubler la mise, grâce à Yassine Gessime (58e), qui conclut en beauté une action individuelle de Othmane Maama sur le flanc droit.

Afin de sécuriser le score, faire face à la réaction espagnole et booster l’effectif aligné, le coach de l’équipe nationale a engagé Younes El Bahraoui (en remplacement de Saad El Haddad) et Anas Tajouart (Maama), tout en optant pour la réduction des espaces afin de priver l’adversaire de toute solution.

Pour leur prochaine sortie, les Lionceaux de l’Atlas affrontent le Brésil jeudi prochain, à minuit (00:00 GMT+1), à Santiago.