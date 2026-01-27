Mondial 2030 : l’Espagne assure que la finale se jouera chez elle
Lors d’un gala organisé par l’Association de la presse sportive madrilène (ADPM), Rafael Louzan, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a fait une annonce forte : la finale de la Coupe du monde 2030 se jouera en Espagne.
Selon lui, le pays ibérique dispose d’une expérience d’organisation inégalée, qu’il a démontrée à maintes reprises au fil des années. L’Espagne serait donc le moteur principal de l’édition 2030, et Madrid serait la ville choisie pour accueillir le match décisif. Le stade Santiago-Bernabéu apparaît comme le candidat le plus probable pour accueillir l’apothéose du tournoi, rapporte le journal l’Equipe.
Louzan a ajouté : « Nous mettons tout en œuvre pour que l’Espagne soit à la hauteur, et que la Coupe du monde 2030 soit la meilleure de l’histoire, celle qui célébrera le centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930. »
Le président de la RFEF a également évoqué la récente Coupe d’Afrique des nations organisée au Maroc. Il a salué les progrès du pays et la qualité des infrastructures : « Le Maroc est en pleine mutation sur tous les plans. Il faut reconnaître les réussites, notamment les stades splendides de la CAN. » Cependant, il a tenu à souligner un point négatif : « Mais cette compétition a aussi été marquée par des scènes qui ont terni l’image du football»