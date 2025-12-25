Retour en images sur la 22e édition du Festival Andalussyat

La 22e édition du Festival Andalussyat s’est tenue dans une ambiance empreinte d’authenticité et de raffinement, célébrant une nouvelle fois la richesse du patrimoine musical andalou. Artistes, mélomanes et passionnés se sont retrouvés autour de prestations de haut niveau, mettant en lumière la transmission et la valorisation de cet héritage culturel ancestral.

Cette édition a également été marquée par l’officialisation du parrainage du festival par le groupe Dislog pour les dix prochaines années. Un engagement fort qui traduit la volonté de Dislog d’accompagner durablement la culture et les arts au Maroc, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour le rayonnement et la pérennité du Festival Andalussyat.