Le Wydad et le Raja dans le flou avant la CAN 2025

Le complexe Mohammed V de Casablanca, s’apprête à accueillir plusieurs matchs en marge de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Selon une source de Le Site info, le stade de la métropole passera sous la supervision de la CAF à partir de novembre prochain, ce qui soulève de nombreuses interrogations quant au sort des matchs du Raja et du Wydad, aussi bien en Botola qu’en Coupe de la CAF pour le WAC.

Notre source confirme que l’instance a interdit toute programmation de match au stade Mohammed V à partir du 19 novembre. Le Raja devra donc très probablement accueillir ses rencontres au stade Larbi Zaouli. Quant au Wydad, il devra, lui aussi, trouver un autre stade pour ses matchs de championnat, et surtout pour ceux de la Coupe de la CAF, en raison de cette décision imposée par la CAF.

