Le beau message de l’actrice égyptienne Leila Elwi aux Marocains (PHOTOS)

A la Une

A l’occasion d’une visite à Rabat, Laila Elwi n’a pas manqué d’encenser la beauté du Royaume et la gentillesse des Marocains.

Sur son compte Instagram, l’actrice égyptienne a partagé une série de photos immortalisant sa balade dans la capitale, où elle apparaît rayonnante et visiblement enchantée par son séjour.

« Le Maroc est magnifique dans les moindres détails, et ses habitants sont d’une gentillesse inégalable. Un grand merci à mon cher public marocain pour tout l’amour et l’accueil chaleureux auxquels j’ai eu droit», a-t-elle écrit.

À noter que l’artiste est l’invitée d’honneur de la 30ᵉ édition du Festival international de l’auteur de Rabat. Une distinction qui vient saluer sa riche carrière et sa contribution majeure au rayonnement du cinéma arabe.

N.M.